Max Casacci: dall’11 ottobre l’opera sonora ‘Watermemories’

Da venerdì 11 ottobre è disponibile in download e streaming Watermemories, opera sonora in due movimenti ispirata alla memoria dell’acqua, che farà parte del nuovo disco del pioniere Max Casacci composto da temi musicali, ritmi e orchestrazioni, realizzati con suoni concreti della realtà.

Ta ‘ Cenc (dall’omonima scogliera sull’isola di Gozo) è il primo movimento in collaborazione con Hati Suara creato con il suono di rocce calcaree mentre Watermemories, secondo movimento, cattura i suoni e rumori dell’acqua di Biella, dalle sorgenti ai torrenti passando per antichi luoghi sacri e più recenti santuari, fino ad arrivare alle pale che hanno trasformato la forza dell’acqua in energia per il lavoro.

Tra i suoni utilizzati ci sono anche quelli di due opere d’arte: il sibilo dei bollitori d’acqua dell’Orchestra di Stracci di Michelangelo Pistoletto, e il concentrato sonoro che filtra attraverso l’opera di Giuseppe Penone Una barra d’aria puntata verso il torrente Cervo.

Domenica 13 ottobre, alle ore 16, Max Casacci, insieme a Hati Suara, presenta dal vivo l’intera opera sonora a Biella in occasione dell’inaugurazione della ventunesima edizione della rassegna annuale “Arte al Centro” di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto (via Serralunga, 27).