Temptation Island Vip 2019, 30 settembre: anticipazioni quarta puntata

[CS] Appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality di Canale 5 in onda lunedì 30 settembre in prima serata. Se Anna Pettinelli, lunedì scorso, dopo aver visto nuove immagini del fidanzato Stefano Macchi, ha chiesto il falò di confronto anticipato, nella coppia formata da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi qualcosa sta per accadere, sicuramente i due devono ancora riflettere sul futuro del loro rapporto d’amore.

Come reagirà Pago ai reiterati video che mostrano la sua amata Serena Enardu allegra e spensierata vicina al single Alessandro? Alessia Marcuzzi, padrona di casa, per la quarta settimana consecutiva, ci guida nel racconto di questo viaggio nei sentimenti.

Il programma è a cura di Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello; prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. Regia Andrea Vicario.