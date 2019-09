TACØMA presenta il nuovo singolo ‘Mai In Orario’

Mai In Orario è il nuovo singolo di TACØMA dal 27 settembre sulle principali piattaforme streaming. Scritta da TACØMA, in collaborazione con Fabrizio Pagni per arrangiamenti e produzione, la canzone analizza le dinamiche di un rapporto, fatto di sbavature e difficoltà relazionali attraverso il linguaggio fresco del pop.

“Mai In Orario è la canzone che potresti dedicare al partner come al nuovo flirt, oppure alla donna della tua vita come ad un amore impossibile. – spiega l’artista – Non ci sono perdite, la malinconia fa spazio alla coscienza consapevole.

Perché poi fondamentalmente cos’è che ci attrae del partner, oltre alla bellezza estetica e intellettuale? Sicuramente quelle imperfezioni che rendono la persona amata unica ai nostri occhi e pure i difetti possono essere facilmente arginati e accettati per un equilibrio ed un’intesa reciproca”.

Gabriele Centelli, in arte TACØMA, è un compositore e autore livornese, già attivo dal 2013 nel mercato discografico indipendente con la band Platonick Dive con cui ha pubblicato tre album ed effettuato numerosi tour tra Italia, Europa e Stati Uniti.

L’esigenza di scrivere in italiano affonda le radici nell’esperienza individuale ed artistica dell’autore, che racconta storie reali di vita vissuta del nostro quotidiano. Il suo primo singolo Ossigeno, pubblicato il 31 maggio, ha esordito su Spotify nella playlist New Music Friday Italia.