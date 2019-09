Enrico Giaretta: il nuovo album è ‘Alphabet’ con il singolo solidale per Intersos

Da venerdì 20 settembre è disponibile in digitale e streaming Alphabet, il nuovo album del Cantaviatore Enrico Giaretta con il suo pianoforte di quasi 100 anni. Ad anticipare il disco, oltre all’omonimo singolo, è il progetto dell’organizzazione umanitaria Intersos La scuola salva la vita, di cui Enrico Giaretta si fa portavoce e attivo sostenitore.

L’obiettivo è far crescere il tasso di alfabetizzazione e di accesso all’educazione nei Paesi che vivono emergenze umanitarie. Per ogni donazione effettuata, si riceverà in regalo una bagatelle, breve componimento musicale di 20 secondi corrispondente all’iniziale del proprio nome e creato ed eseguito dal talentuoso compositore.

La campagna Intersos La scuola salva la vita è stata raccontata attraverso il video qui sopra, realizzato in collaborazione con Vincenzo Mollica, il celebre giornalista e scrittore simbolo dello spettacolo, che presta la sua inconfondibile voce a questa nobile causa.