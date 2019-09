A Mannarino il Premio Gabriella Ferri dalla Fondazione Musica per Roma

[CS] La prima edizione del Premio Gabriella Ferri – istituito dalla Fondazione Musica per Roma – va a Mannarino. Un ulteriore riconoscimento per l’artista che arriva in coda al Premio Gaber e alla Targa Faber. Il Premio nasce con l’obiettivo di ricordare una delle protagoniste della musica italiana del Novecento e valorizzare la grande ricchezza del canto popolare romano.

Un riconoscimento che vuole evidenziare e premiare quegli artisti contemporanei che cercano di vivere e trasmettere il carattere identitario e peculiare del canto popolare romano. Alessandro Mannarino è stato scelto perché “a lui si deve il rinnovato interesse – soprattutto tra i giovani – verso la grande tradizione della musica popolare romana su cui oltre dieci anni fa ha riacceso i riflettori rimettendo al centro la scena cantautorale e musicale romana. E questo perché Mannarino, come Gabriella Ferri, riesce a cantare sempre con “er fiato der core”, cercando dentro se stesso, nel proprio animo profondo la chiave di ogni sua interpretazione.”

Il Premio verrà consegnato a Mannarino domenica 6 ottobre sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione della XII edizione del Festival Ottobrata Romana (Sala Sinopoli, dalle ore 18:00).