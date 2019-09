Fiorella Mannoia: il nuovo singolo è ‘Imparare ad essere una donna’ TESTO

È in radio Imparare ad essere una donna, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”.

Intanto, dopo il grande successo della prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, Fiorella Mannoia torna live con il Personale Tour nei mesi di ottobre e dicembre per riabbracciare il suo pubblico e coinvolgerlo con uno spettacolo intenso e ricco di emozioni.

Fiorella Mannoia Imparare ad essere una donna TESTO

A mani nude, a piedi scalzi

Affrontare la vita sul campo e mai dagli spalti

Senza risparmi

Andando sempre comunque avanti

E niente è mai sicuro

E quando hai più passato che futuro

Sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli

Per giorni, mesi, anni

Ma ancora mi commuovo

Per un bacio lontano, una foto ricordo

Per la notte che piano ridiventa giorno

Ogni emozione mi attraversa il respiro

E piango di gioia oppure senza motivo

Ci sono giorni in cui vorrei sparire

E altri che la felicità non ha una fine

Ogni emozione mi attraversa il respiro

E rido di gioia oppure senza motivo

Convinta che alla fine tutto torna

Con il peso e la bellezza di imparare

Ad essere una donna

E camminare sui vetri rotti

Di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi

E nonostante i colpi

Non dare peso alle ragioni, ai torti

E ancora mi commuovo

Ogni volta che aspetto la primavera

Quando incrocio lo sguardo di una persona vera

Ogni emozione mi attraversa il respiro

E piango di gioia oppure senza motivo

Ci sono giorni in cui vorrei sparire

Altri che la felicità non ha una fine

Ogni emozione mi attraversa il respiro

E rido di gioia oppure senza motivo

Convinta che alla fine tutto torna

Con il peso e la bellezza di imparare

Ad essere una donna

Ogni emozione mi attraversa il respiro

E rido di gioia oppure senza motivo

Convinta che alla fine tutto torna

Con il peso e la bellezza di imparare

Ad essere una donna

Una donna