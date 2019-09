Marco Mengoni: dal 25 ottobre ‘Atlantico On Tour’ COVER & TRACKLIST

Il viaggio di Atlantico continua. Marco Mengoni ha, infatti, annunciato per il 25 ottobre la pubblicazione del cofanetto Atlantico On Tour (Sony Music), doppio CD già disponibile in pre-order digitale. Il progetto contiene un disco con 19 tracce live e l’album originale Atlantico con 3 brani inediti e , dei quali Duemila volte – scritto da Marco con Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud – arriva in radio e digital venerdì 4 ottobre.

Ecco, di seguito, copertina e tracklist ufficiali del cofanetto:

CD1

Duemila volte Calci e pugni Il destino davanti Voglio Hola (I SayI feat. Tom Walker Buona vita Muhammad Ali La casa azul Mille lire Intro della ragione La ragione del mondo Amalia fado feat. Vanessa Da Mata, Selton Rivoluzione Everest I giorni di domani Atlantico Hola Dialogo tra due pazzi

CD2 LIVE

Intro Atlantico Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Sai che Proteggiti da me Mille lire Onde Hola Mondo Loon Guerriero Io ti aspetto Parole in circolo Chan Chan Buona vita Sei tutto La ragione del mondo L’essenziale

Dal 6 novembre inoltre Marco Mengoni torna dal vivo con Atlantico Tour, show nei palazzetti d’Italia ed Europa. Tutti i possessori di biglietto che acquisteranno l’album fisico, avranno la possibilità di partecipare a una straordinaria iniziativa per vivere un’esperienza esclusiva con Marco durante il tour. Qui le date della tournée.