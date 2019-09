Amici Celebrities, 28 settembre: Alessandra Amoroso e Irama super ospiti

Forte dell’ottimo esordio della settimana scorsa, sabato 28 settembre, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi conduce la seconda puntata della scuola di Amici Celebrities. Dopo l’eliminazione dell’asso del rugby Martin Castrogiovanni e della produttrice tv Chiara Giordano sono rimasti in 10 in gara per la vittoria.

Dieci vip pronti a mostrare le proprie doti nel canto e nella danza si sfidano al cospetto di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, implacabili giudici che, armati di I-Pad, giudicano inesorabilmente le loro performance.

Super ospiti della seconda puntata Alessandra Amoroso e Irama.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Andrea Vicario.