Un ringraziamento formato disco: Aiello presenta l’album ‘Ex voto’ INTERVISTA

L’emozione è palpabile ma si accompagna alla consapevolezza di chi, questo momento, lo ha coltivato per anni. Venerdì 27 settembre arriva Ex voto, album con cui il cantautore Aiello debutta ufficialmente sul mercato discografico dopo aver incassato il successo di Arsenico e La mia ultima storia.

I numeri sono da capogiro, a sette cifre, quelli che forse qualche anno fa – in un periodo di allontanamento dalla musica – l’artista non si sarebbe neanche aspettato di raggiungere. Oggi, invece, Aiello presenta in Sony Music il suo ringraziamento formato CD, nove tracce di cui sei inediti che sono la sua personale miscela fra pop, indie e r’n’b.

Abbiamo incontrato l’artista a pochi giorni dalla pubblicazione e con quel misto di stupore e orgoglio per questo 2019, ci ha parlato del proprio percorso, del nuovo disco e dei due concerti sold out in poche ore. Guarda la nostra INTERVISTA VIDEO.

Aiello, Ex voto: tracklist, instore e date live

Ecco la tracklist di Ex voto:

La mia ultima storia Arsenico Il cielo di Roma Sushi feat. Tormento C’è un tempo La doccia del 25 Quel cane Festa Outro (Rewind)

Aiello incontra i fan per firmare le copie del disco in due appuntamenti:

28 settembre – Roma , Discoteca Laziale ore 16

, Discoteca Laziale ore 16 3 ottobre – Milano, Mondadori Megastore in Piazza Duomo ore 18

Due anche i concerti (SOLD OUT) in programma:

28 novembre – Milano , Santeria Toscana

, Santeria Toscana 7 dicembre – Roma, Largo Venue