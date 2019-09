Marianne Mirage: il nuovo singolo è ‘L’amore è finito’, album dal 18 ottobre VIDEO

[CS] È disponibile il video de L’amore è finito, il nuovo singolo di Marianne Mirage che anticipa l’uscita del disco di inediti prevista per il 18 ottobre (Sugar). Per questa nuova canzone Marianne Mirage ha ideato e prodotto un video che è un vero corto di 5 minuti. Protagonisti del corto la stessa Mirage e un grande attore come Marco Giallini, perfetto nel ruolo che interpreta.

Nel corto le immagini di Due volti, un telefono, un’automobile. Lui sembra sapere già tutto. Lei è alla ricerca di riscatto. Hanno un passato, ma noi ne conosceremo solo il presente. Intorno a loro, una città, non definita. Potrebbe essere la Los Angeles filmata da Michael Mann oppure la New York di James Gray, un luogo in cui può accadere tutto.

Da novembre Marianne Mirage sarà in tour nei club, queste le prime date:

15 novembre – Milano , BIKO

, BIKO 22 novembre – Roma , LE MURA

, LE MURA 23 novembre – Prato , CAPANNO 17

, CAPANNO 17 7 dicembre – Rimini , BRADIPOP CLUB

, BRADIPOP CLUB 13 dicembre – Pordenone , ASTRO CLUB

, ASTRO CLUB 17 gennaio – Santa Maria a Vico (CE), SMAV