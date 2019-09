Simone Tomassini: dal 27 settembre il nuovo singolo ‘Ovunque’

[CS] Ovunque (Cello Label – Ed. Curci) è il titolo del nuovo singolo di Simone Tomassini, in uscita in digital download e in rotazione radiofonica a partire dal 27 settembre.

Il cantautore racconta così il suo nuovo singolo: “L’amore è stato cantato, letto, recitato, parlato, e presentato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma c’è un posto, un solo posto dove l’amore germoglia, cresce e fiorisce… questo magico posto è: ovunque! Ovunque è il mio concetto d’amore.

Ovunque è uno status, ovunque è l’amore e ovunque c’è bisogno di amare è amore. Torno con questa idea, questo concetto e questa convinzione che non importa dove ti trovi o con chi sei o perché sei lì. L’importante è amare… Ovunque” Vuoi restare con me …ovunque”

Credo che sia la dichiarazione d’amore più bella che si possa fare e ricevere Scritto con Andrea Bonomo e Emiliano Bassi, due autori incredibili che stimo e apprezzo. Sono sicuro che ‘Ovunque’ sarà non solo il mio nuovo singolo ma sarà il mio nuovo posto dove vorrò vivere e rifiorire per sempre!”

Il 28 settembre alle 16.30 l’artista è atteso al CC Carosello di Carugate (MB) per un mini live e per incontrare i fan.