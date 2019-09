Ivana Spagna torna con un album di inediti anticipato dal singolo ‘Nessuno è come te’

A dieci anni dal precedente, Ivana Spagna torna con un album di inediti, atteso per il 25 ottobre. Ad anticiparlo è singolo Nessuno è come te, in digital download e in radio dal 27 settembre in contemporanea con l’uscita del videoclip. Firmano la traccia Ivana e il fratello Teo.

“A volte, sono gli amori impossibili che ti fanno scrivere canzoni. Appaiono all’improvviso, non hanno lunga vita ma ti segnano per sempre – spiega Ivana Spagna -. A volte la vita si trasforma in una strada buia e piena di ostacoli e la solitudine, come una lente magnificatrice, li ingrandisce tutti.

Ma a volte basta anche solo un po’ d’amore per illuminarti ancora la via. Gli ostacoli sono ancora lì ma, con quel po’ di luce, ti fanno meno paura. Ti lasci prendere per mano dalla voglia di sognare… e riprendi a camminare”.

La stessa Ivana ha diretto il videoclip al fianco del giovane regista romano Michele Vitiello; il risultato è un video ambientato nella pineta monumentale di Fregene che fu scelta come set cinematografico da Federico Fellini per girare una delle scene più celebri della storia del cinema italiano Lo Sceicco bianco.