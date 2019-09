Vasco Barbieri: il nuovo singolo è ‘A Little Bit Of Present’ VIDEO

Da venerdì 20 settembre è online il video di A Little Bit Of Present, il nuovo singolo del cantautore romano Vasco Barbieri in radio e sulle piattaforme digitali. Nel videoclip, scritto e diretto da Sibilla Barbieri e Andrés Arce Maldonado con la produzione La Siliàn per Maqueta Records, l’artisyta è un sognatore sensibile che deve rapportarsi con una società chiusa, spaventata dalle differenze socio-culturali e che tende a vivere “in branco” (rappresentata dai conigli del videoclip).

«A Little Bit Of Present nasce come reazione ad un momento di crisi dopo l’università. Ero circondato da un mondo estremamente più vasto e complesso di quello che conoscevo. Nel comporre questa canzone, mi consolavo con il pensiero che l’inquietudine è un sentimento condiviso e che se sfruttata in maniera costruttiva può diventare un motore inarrestabile – racconta Vasco – Questa canzone mi ha ridato la forza di accettare la mia follia e la mia differenza e mi ha ridato il coraggio di ballare “fra e con” i miei fantasmi. Perché, in fin dei conti, siamo tutti parte di uno stesso mondo!».