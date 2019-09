Tommaso Paradiso: esce il primo singolo solista ‘Non avere paura’

[CS] È disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes Non avere paura (Island Records), il nuovo singolo di Tommaso Paradiso in uscita su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 25 settembre e in radio da venerdì 27 settembre.

Il brano è la colonna sonora del trailer della seconda stagione di Baby, diffuso venerdì 20 settembre da Netflix. La serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 ottobre e vede protagoniste le giovanissime Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica).

Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli.

Una dichiarazione d’amore in versi, dove le sonorità pop della ballad si uniscono al testo delineando immagini molto vivide grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Paradiso, autore fra i più stimati della scena musicale italiana.