Emma Muscat protagonista di uno speciale tv su Super!

Per festeggiare il successo di questi dodici mesi e dell’album Moments, Super! (canale 47 DTT e 625 di Sky) propone uno speciale dedicato a Emma Muscat. Venerdì 27 settembre alle ore 20.00 va, infatti, in onda Super! Musica con Emma Muscat che seguirà la teen star per scoprire come sta vivendo questo momento d’oro. Immagini di backstage e retroscena – dallo studio di registrazione a Malta al palco dello SlimeFest di Nickelodeon – ma anche interviste agli amici.

A Malta, Emma porterà il pubblico di Super! a Sliema, a casa sua, dove tra vecchie foto e un magnifico pianoforte, presenterà al pubblico suo fratello Kurt e i suoi amici storici. Non mancherà l’intervento di Biondo, che con Emma ha duettato nel singolo Avec Moi: l’ex compagno di scuola di Amici racconterà ai ragazzi le emozioni del successo della hit estiva.

Lo speciale sarà poi in replica sabato 28 settembre alle ore 13.45 e domenica 29 settembre alle ore 21.15, sempre su Super!.