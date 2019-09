Carmen Consoli porta sui palchi di tutto il mondo il suo ‘Eco di Sirene’ DATE

Carmen Consoli torna a calcare i palcoscenici di tutto il mondo con la sua tournée Eco di Sirene, in partenza a novembre 2019. Dopo aver conquistato l’Italia e l’Europa, lo show arriva oltreoceano partendo da L’Avana con una sorpresa; ad accompagnare Carmen per la prima data cubana anche la Camerata Romeu, prima orchestra di musica da camera tutta al femminile in America Latina, fondata da Zenaida Romeu.

In Eco di Sirene Carmen Consoli sarà sul palco in punta di plettro accompagnata da violino e violoncello, rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta: tre musiciste, tre donne che declinano i significati del titolo dello spettacolo e come ‘sirene’ simboleggiano la forza originaria della Madre Terra.

La date in calendario sono:

6 novembre – L’Avana – Cuba -Teatro America

9 novembre – Santiago del Chile – Amanda Club

11 novembre – New York – Angel Orensanz Foundation

13 novembre – Boston – Regattabar

16 novembre – Miami – Hit week Festival – North Beach Bandshell

18 novembre – Los Angeles – Zipper Hal

19 novembre – San Francisco – Brava Theater