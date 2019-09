Rettore: per i 40 anni di ‘Splendido splendente’ un album remix

Quarant’anni di Spendido splendente, uno dei brani cult di Rettore scritto da Claudio Rego e dalla stessa Donatella. Uscito in formato 45 giri nel 1979, la hit torna in una nuova veste, dal 20 settembre 2019 per Just Entertainment. L’album contiene una serie di remix realizzati da Relight Orchestra – Robert Eno e Mark Lanzetta – specializzata nei rifacimenti in chiave dance di grandi classici.

Ad oggi Relight Orchestra ha collaborato con Walt Disney – Berni, il giovane faraone (2019) – , Rai (L’Eredità) e con artisti di fama mondiale firmano i remix di classici anni ’70 come Don’t Let Me Be Misunderstood e Gloria di Santa Esmeralda.

Le diverse versioni di Spendido Splendente, realizzate in collaborazione con Sergio Cerruti, Joe Vinyle & Sandro Tommasi e Didascalis feat. Andy G. vogliono essere un omaggio alla carriera della Rettore e a questo successo senza tempo.