Michele Merlo pubblica il singolo ‘Aquiloni’ TESTO

[CS] Dal 20 settembre il nuovo singolo di Michele Merlo, Aquiloni, è su tutte le piattaforme digitali. Il brano è scritto e composto da Michele Merlo, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. «Non è una canzone che salverà la musica italiana, ma sicuramente ha salvato la mia. Ci ho messo dentro tutta la voglia di difendere quello in cui credo, di darmi il modo più autentico possibile attraverso la musica.», dice l’artista.

Classe 1993, Michele Merlo è cresciuto tra Italia ed Inghilterra debuttando con il disco Cinemaboy dopo l’esperienza ad Amici. Con il primo singolo in italiano, supera un milione di riproduzioni su Spotify, e questo brano segue preso il secondo singolo, Non Mi Manchi Più che segna il secondo passaggio del suo nuovo progetto musicale.

Michele Merlo Aquiloni TESTO

Ma guarda te sta vita

Un giorno mi ha abbracciato

E poi dopo è sparita

Ha detto stai tranquillo

A te ci pensa il tempo

E io sto qui da anni

Ormai neanche ci penso

Quando passavo le giornate

Chiuso in una stanza

E mi dicevo vedrai che passa

Con il panico alla gola

Battevo i pugni a terra

Ma sognavo di volare

Volare tra le stelle

E tuffarmi dentro il mare

Perché domani andrà meglio

Me lo dicevi sempre

Me lo dicevi sempre

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene inseguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

Che volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere

E mi son detto fai qualcosa

Non sei fatto per mollare

Questa paura di cadere

È solo voglia di volare

Vinceremo sta battaglia

E ce la faremo insieme

Lasceremo la paura

E torneremo a stare bene

Saremo quelli un po’ persi

Quelli col panico dentro

Quelli che nei cassetti tengono ancora un bel sogno

Perché sognare è un dovere

In un mondo che è perso

E non importa se per sognare ti senti diverso