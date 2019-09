Luka Šulić dei 2CELLOS annuncia il suo primo album da solista e un tour

Luka Šulić dei 2CELLOS annuncia il primo album solista, in uscita il 25 ottobre su etichetta Sony Classical. Un ritorno alle origini per il musicista che propone un progetto di musica classica cimentandosi con una interpretazione appassionata de Le quattro stagioni di Vivaldi.

La Primavera Concerto n°1 in MI maggiore Op. 8 – I. Allegro, prima traccia dell’album, è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnata da un video ripreso dal vivo in occasione dell’anteprima mondiale del progetto. “Amo Le Quattro Stagioni sin da quando ero un bambino – dice Luka a proposito del suo nuovo progetto – Ho sempre desiderato suonarlo sul violoncello e come qualcuno sa, mi piacciono le sfide”.

Si tratta di un’opera molto impegnativa per violino, figurarsi per violoncello, quindi anche per me si è trattato di un processo compositivo lungo e laborioso – aggiunge ancora Luka – Ho impiegato due anni solo nella preparazione degli arrangiamenti, poco a poco, un tassello per volta.

Alla fine spero che chi ascolta sia pervaso dal medesimo entusiasmo che ho provato io nel realizzare questo album e nel trasporre per la prima volta quest’opera iconica di Vivaldi sul violoncello”.

Ad accompagnare Luka Šulić in studio sono gli Archi dell’Accademia di Santa Cecilia, diretti dal Maestro Luigi Piovano, violoncellista a sua volta e direttore musicale nell’Orchestra dell’omonima Accademia in Roma. E in contemporanea alla pubblicazione dell’album in ottobre, Šulić darà il via alla prima parte del suo tour internazionale, che toccherà l’Italia per un solo concerto al Teatro Dal Verme di Milano, il 19 novembre. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.