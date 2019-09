Il Volo: dieci anni di carriera nel best of ‘10 Years’

Prima di partire per il tour in America, Il Volo annuncia 10 Years (Sony Music), best of in uscita mondiale venerdì 8 novembre che raccoglie un decennio di canzoni. L’album esce in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, con una tracklist composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live.

Da venerdì 20 settembre 10 Years è disponibile per l’Italia in pre order su iTunes e Amazon.it in versione digitale “10 Years – The best of (iTunes Edition)” con 28 brani + digital booklet e in versione fisica “10 Years – The best of (Italian and International version)” con 19 brani.

Intanto è conto alla rovescia per il grande show all’Arena di Verona martedì 24 settembre (SOLD OUT). Il trio per l’occasione è accompagnato dall’Orchestra di Verona Filarmonia Veneta e dalla band composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano), Bruno Farinelli (batteria). Apre il concerto la pianista e compositrice Giuseppina Torre. Ospite il violinista Alessandro Quarta.

Il concerto è prodotto da Il Volo Srl e Mt Opera and Blues e organizzato da Friends & Partners. E dal 3 ottobre i ragazzi de Il Volo saranno in tour in America Latina quindi in Nord America – dal 1° febbraio – dove visiteranno ben 12 Stati e tenendo concerti in location del calibro del Radio City Music Hall di New York.