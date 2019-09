Davide Petrella: il nuovo singolo è ‘Non esiste amore a Napoli’ VIDEO

Si intitola Non esiste amore a Napoli il nuovo singolo di Davide Petrella, primo estratto dal progetto Tropico, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records. Così l’artista introduce il brano: “Napoli è la mia città. Per sempre.Tutto quello che faccio nella vita è strettamente collegato al fatto che io sia nato e cresciuto a Napoli. Napoli resta il centro. La amo.

Per non perdere la voglia e l’entusiasmo, per non perdere la fame. Una delle cose più preziose che puoi trovare a Napoli sono le storie… il capitale umano da queste parti è magico. La bellezza che c’è qui è indescrivibile, arrivare a dire a qualcuno “non esiste amore a Napoli se sei lontana” è un po’ come dire non c’è ghiaccio in Antartide, non c’è sabbia nel deserto.. deve essere successo qualcosa.

Napoli è dove ho scritto questa canzone è dove è successa questa canzone, non parla di Napoli questa canzone, ma è lei che me l’ha fatta scrivere. Era l’unica città che poteva reggere questo tipo di storia. Onesto. Parla di te.” Il videoclip che accompagna il brano è firmato dal collettivo Bendo e ritrae un giovane ballerino negli scenari industriali della città campana.

Nell’immaginario di Davide Petrella, Napoli resta sospesa tra concretezza e sogno, diventando simbolo di una casa in movimento. Questo brano pop e allo stesso tempo aperto alle molteplici influenze di genere fa parte di Tropico, il cui epicentro emotivo è la città campana con la sua umanità stratificata che il cantautore ha ritrovato nei suoi viaggi.