Amici Celebrities, 21 settembre: cast e ospiti della prima puntata

Al via, sabato 21 settembre, il nuovo appuntamento tv con Amici Celebrities, versione vip del talent più longevo della tv che da diciotto stagioni sforna talenti dello spettacolo. Dodici i volti noti coinvolti divisi in due squadre – Bianca e Blu – per un solo vincitore. Ecco i partecipanti divisi per categoria:

Canto : Emanuele Filiberto di Savoia , Ciro Ferrara , Joe Bastianich , Filippo Bisciglia , Laura Torrisi e Cristina Donadio

: , , , , e Ballo : Raniero Monaco Di Lapio , Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni

: , e per entrambe le categorie : Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Francesca Manzini

I vip possono studiare all’interno delle aule supportati da coach professionisti per coltivare il sogno rimasto fino ad oggi nel cassetto, mostrare il rovescio della medaglia, la loro voglia di farcela, la loro voglia di vincere e di convincere la giuria.

A valutarli tre grandi personaggi dello show business: la regina della musica italiana Ornella Vanoni, il coreografo e ballerino internazionale Giuliano Peparini (che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico dello show) e il conduttore e iconico personaggio Tv Platinette.

A supportare in veste di Tutor le squadre, quattro amatissimi protagonisti di Amici: il vincitore dell’ultima edizione il tenore polistrumentista Alberto Urso e la seconda classificata e vincitrice del Premio della Critica, la cantautrice Giordana Angi e poi … Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira, rispettivamente vincitore del talent e vincitore del Premio della Critica della sedicesima edizione di Amici.

A dare il benvenuto agli “allievi” l’ideatrice e produttrice Maria De Filippi insieme agli ospiti della prima puntata J-Ax e Giusy Ferreri.