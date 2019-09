Rocco Hunt: in radio ‘Ti volevo dedicare’ ft. J-Ax & Boomdabash TESTO

È in radio Ti volevo dedicare, nuovo singolo di Rocco Hunt feat J-Ax & Boomdabash, estratto dal disco d’inediti Libertà (Sony Music Italy).“Aver collaborato con J-Ax e i Boomdabash, che vengono da due successi importanti estivi, è sicuramente per me un piacere e un grande onore. – spiega Rocco – Con questo brano, è come se avessi messo nello stesso attacco Messi e Ronaldo. È una bella dedica d’amore, mi aspetto tanto!”

Con un esordio in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), Libertà è stato accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico.

Rocco Hunt Ti volevo dedicare feat J-Ax & Boomdabash TESTO

Ho una cosa da dirti da tempo

Ma non ho mai trovato il momento

Potrei farlo qui, non mi importa se

Questa gente mi guarda ridendo

Giuro l’altra notte è stato bello

Non esci più dal mio cervello

Non basterebbe un solo anello

Tu vali più di ogni gioiello

E chissà se

Quando parti poi ritorni qui da me

E dimmi se

Questo sentimento vale anche per te

Balla finché

Rimanendo ad occhi chiusi

Mi dai un bacio e poi ti scusi

Resta qui solo un secondo in più perché

Ti volevo dedicare, mille canzoni scritte

Una chitarra da accordare, in quelli notti

Fino a quando sale, sale il sole e perdi il conto delle ore

Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos’è

Eh, eh, eh eh eh eh, eh, eh

Quello che provo

Non diciamo per sempre perché mai nulla dura in eterno

Se credi troppo nei sogni poi ti risvegliano sul più bello

Tutto sembra un déjà vu

Mille parole alla TV

Coca Cola e Malibu

Balliamo come una tribù

E chissà se

Quando parti poi ritorni qui da me

E dimmi se

Questo sentimento vale anche per te

Balla finché

Rimanendo ad occhi chiusi

Mi dai un bacio e poi ti scusi

Resta qui solo un secondo in più perché

Ti volevo dedicare, mille canzoni scritte

Una chitarra da accordare, in quelli notti

Fino a quando sale sale il sole e perdi il conto delle ore

Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos’è

Eh, eh, eh eh eh eh, eh, eh

Quello che provo

Non so fare serenate, sere nere, ne sais rien

Non seguo la moda ma ritorno, vinile

Non so se Maradona era meglio di Pelé

Ma il calcio femminile è di sicuro più virile

Donne contro maschi, servono entrambi

Anche se diversi come gli occhi degli Husky

Amo gli incostanti, parti come Heidi

Ti spogli come Miley, tutta fatta come Billie Eilish

Quando sei vicina sei polemica (oh)

Quando sei lontana sei l’America

Fai scorrere sangue nella mia vena poetica

Come Lucio Dalla parte una mia mano che ti fa una dedica

Penso a te e le parole escono in metrica

È facile trovarle come l’erba su Telegram

Qui le bugie sono in vendita

E tu sei il siero della verità, meglio del Pentotal

La sensazione che a volte mi sale

È che stiamo bene come spiagge e mare

E come barche all’orizzonte, ci perdiamo tra le onde

Bene e male si confonde, tra le nostre ombre

Whoa, whoa

Fino a quando sale il sole, perdi il conto delle ore

Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos’è

Eh, eh, eh eh eh eh, eh, eh

Quello che provo non so cos’è, whoa

Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos’è.