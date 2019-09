Live – Non è la D’Urso: le immagini in esclusiva di Fabrizio Corona in carcere

[CS] Domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, in esclusiva a Live – Non è la D’Urso le prime immagini di Fabrizio Corona direttamente dal carcere di San Vittore. Il video è stato girato dalle telecamere del programma lo scorso giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza. Inoltre, ai microfoni di Live, le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi.

Barbara d’Urso accoglierà poi in studio il leader della Lega Matteo Salvini che si sottoporrà al giudizio dei 5 ospiti seduti nelle sfere e Loredana Bertè che omaggerà con un ricordo speciale la sorella Mia Martini.

Inoltre, Adriano Panzironi porterà in studio “gli angeli di Panzironi”, coloro che si ritengono entusiasti della sua dieta. L’ideatore del programma alimentare che promette di vivere fino a 120 anni, affronterà il fuoco incrociato di chi sostiene che andrebbe fermato perché pericoloso

E ancora, le accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell’ormai nota messinscena, sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (www.live.mediasetplay.it).