Ettore, un caffè con: dal 20 settembre su Rai2, conduce Michele Dalai

Da venerdì 20 settembre, in seconda serata su Rai2, va in onda Ettore, un caffé con, il nuovo talk show condotto da Michele Dalai, prodotto da De’Longhi by Zerostories in collaborazione con Rai Pubblicità. Il format, ispirato al programma radiofonico di Rai Radio2 Ettore, condotto dallo stesso Dalai, si compone di racconti, incontri e interviste.

In ciascuna puntata, della durata di circa 24 minuti, un ospite proveniente dal mondo della comicità si presta a raccontare sé stesso attraverso l’artista da cui è stato maggiormente influenzato, dando vita a un doppio storytelling davanti ad una tazza di caffè.

La chiacchierata si svolge all’interno del salotto del padrone di casa che, prima di iniziare, offre un caffè al proprio ospite per un momento di totale intimità. Impreziosiscono il programma l’esibizione finale e la musica calda e avvolgente del trombonista Mr. T-Bone. Ecco tutti i protagonisti:

Max Giusti / personaggio di ispirazione Alberto Sordi Ilenia Pastorelli / personaggio di ispirazione Carlo Verdone Lello Arena / personaggio di ispirazione Totò Renato Pozzetto / personaggio di ispirazione Enzo Jannacci Katia Follesa / personaggio di ispirazione Anna Marchesini Lillo / personaggio di ispirazione Roberto Benigni