Coez: esce il singolo ‘La tua canzone’, poi il tour nei palasport VIDEO & TESTO

È online su Vevo La tua canzone, nuovo singolo di Coez estratto da È sempre bello (Carosello Records), dopo il brano omonimo e Domenica. “Serenata alla maniera di Coez”, nel brano emerge un sentimento paradossale su una musica spensierata, disimpegnata, cantabile.

Accompagna il singolo il videoclip per la regia di Andrea Folino che rappresenta visivamente il tono sovversivo e spiazzante del brano attraverso un’ambientazione che richiama la tradizione del cinema pulp. Lo stile e le immagini quasi tarantiniane sembrano tagliate da un lungometraggio, collocato in uno spazio-tempo indefinito e che fa da sfondo a una tragica e iper-realistica storia, “l’ultima scena di un film che non vedrete mai per intero dove non ci sono eroi né vittime”, come spiega lo stesso Coez all’inizio del video. L’unico vincitore, almeno in questo caso, rimane l’amore.

Dal 12 ottobre Coez è in tour nei palazzetti dopo il debutto all’Arena di Verona in programma il 29 settembre. Qui tutte le date live.

Coez La tua canzone TESTO

Amare te è facile

Come odiare la polizia

Sai, le canzoni non vanno mai via

Questa è la tua, sarà sempre qua

Per quando la vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Amare me, difficile

Come amare chi se ne va via

In questo mare da infinite onde

Io ho la mia

La tua canzone ti bagnerà

Per quando lo vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

Per tutte le cose che non so dire mentirò

Che certe parole non sanno uscire, forse no

O forse non era vero

O forse non era vero

Amare me è facile

Come amare chi se ne va via

In questo mondo di infinite bombe

Io ho la mia

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

(Per quando mi amerai)

Per tutte le cose che non so dire mentirò

(Per quando mi amerai)

Che certe parole non sanno uscire, forse no

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)

O forse non era vero

(Per quando mi amerai)