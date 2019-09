Birthh: esce il singolo ‘Supermarkets’ che anticipa il nuovo album

Nuovo singolo per Birthh (Alice Bisi) che il 20 settembre pubblica il brano Supermakets (Carosello Records), apripista del prossimo album ufficiale dell’artista dopo il debutto con Born in the Woods. “Mi piace che la prima frase che si sente nel pezzo è “le persone sono solo persone, non sanno cosa stanno cercando”, afferma Birthh.

Che continua: “È vero. Non lo sappiamo. Mi piace anche l’immaginario della routine, il modo in cui ci affidiamo a essa per rivelare elementi/tematiche esistenziali della vita. Gli umani fanno fatica a fermarsi e pensare a ciò che succede nelle loro vite.”

Malinconico e giocoso, il brano sa di pop, folk e jazz uniti all’elettronica grazie anche al contributo di Lucius Page (producer di Solange) nel cui studio la canzone ha via via preso la sua forma definitiva. Oltre a Page, nel prossimo album di Birthh troveremo anche Robert “LB” Dorsey mentre la Paradigm Talent Agency sta lavorando al prossimo tour internazionale dell’artista.