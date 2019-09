Andrea Biagioni: il nuovo singolo è  ‘Surferemo’, album dal 25 ottobre

È in radio e digitale da venerdì 20 settembre Surferemo, il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista toscano Andrea Biagioni, che il 25 ottobre pubblica l’album Pranzo di famiglia (Adesiva Discografica/Self). Scritto da David Ragghianti e Giuliano Dottori, il nuovo brano è un pezzo pop-folk dagli arrangiamenti eleganti e ricchi di fiati che invita ad una romantica evasione verso lidi assolati.

Il video del singolo, diretto da Daniele Cazzola e dallo stesso Andrea Biagioni, è ambientato sulle spiagge toscane di Marina di Pietrasanta e descrive l’atmosfera nostalgica della fine dell’estate, alternando alle immagini festose di un concerto in riva al mare, quelle di surfisti al tramonto che cavalcano le ultime onde.

«Così come nel brano, anche nel video ho cercato di ricordare allo spettatore che è importante ritagliarsi un momento, un periodo specifico della propria vita, in cui permettersi di non pensare – racconta Andrea Biagioni – tornare bambini per un attimo e dimenticarsi di quello che “dobbiamo fare”, dando invece ascolto a quello che “vogliamo fare”, come una necessità importante. Il surf è magico proprio per questo motivo: è capace di riconnettere con quella parte di sé sensibile, primitiva e purtroppo spesso dimenticata».