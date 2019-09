AirPlay radio: Mahmood sul podio, stabile Emma; Elisa e Zero nuove entrate

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 38.2019 (dal 13 al 19 settembre 2019) che cambiare il podio: Beautiful People di Ed Sheeran guadagna tre posizioni e conquista la vetta seguita da Mahmood con il nuovo singolo Barrio (secondo, +17) mentre Heaven di Avicii perde una posizione e scivola al terzo posto. Secondo i dati EarOne, in quarta posizione si piazza Margarita di Elodie & Marracash (-1) che precede Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena (quinti, +9), Piece of Your Heart di Meduza (sesto, -1) e Io sono bella di Emma (stabile in settima posizione). Completano la Top Ten Senza pensieri di Fabio Rovazzi (stabile in ottava posizione), La tua canzone di Coez (nono, +9) e Prima che diventi giorno di Jovanotti (decimo, +7)

Le tre più alte nuove entrate sono Tua per sempre di Elisa (posizione 17), La vetrina di Renato Zero (posizione 45) e Liar di Camila Cabello (posizione 46). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].