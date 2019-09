Ultimo, Tour negli Stadi 2020: sold out e nuove date, il calendario aggiornato

È un successo senza precedenti quello di Ultimo che, dopo aver registrato con mesi d’anticipo il tutto esaurito negli stadi di Firenze e Milano, aggiunge oggi il sold out al San Paolo di Napoli e sei nuove date del suo Tour negli Stadi 2020. Torino e Ancona sono le due nuove città, mentre si raddoppia a Firenze, Napoli e Milano.

Gli appuntamenti live si apriranno con una data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione, venerdì 29 maggio. La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà, così, undici città; ecco il calendario aggiornato:

29 maggio – Bibione , Stadio Comunale DATA ZERO

, Stadio Comunale 3 giugno – Torino , Stadio Comunale NUOVA DATA

, Stadio Comunale 6 giugno – Firenze , Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

, Stadio Artemio Franchi 6 giugno – Firenze , Stadio Artemio Franchi NUOVA DATA

, Stadio Artemio Franchi 13 giugno – Napoli , Stadio San Paolo SOLD OUT

, Stadio San Paolo 14 giugno – Napoli , Stadio San Paolo NUOVA DATA

, Stadio San Paolo 18 giugno – Milano , Stadio San Siro NUOVA DATA

, Stadio San Siro 19 giugno – Milano , Stadio San Siro SOLD OUT

, Stadio San Siro 26 giugno – Modena , Stadio Alberto Braglia

, Stadio Alberto Braglia 30 giugno – Ancona , Stadio del Conero NUOVA DATA

, Stadio del Conero 4 luglio – Pescara , Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia

, Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia 11 luglio – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 15 luglio – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 19 luglio – Roma, Circo Massimo

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in pre-sale Fan Club da venerdì 20 settembre alle ore 11:00, mentre le prevendite generali su TicketOne dalle ore 11.00 di sabato 21 settembre e in tutti i punti vendita Ticketone a partire dalle ore 11 di martedì 24 settembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.