Protect Paradise: successo per la campagna estiva di Corona insieme a Jova Beach Party

Ultimi giorni per la campagna Protect Paradise di Corona, che insieme al Jova Beach Party si è impegnata durante la stagione estiva nella sensibilizzazione verso la tutela del territorio e, in particolare, delle nostre spiagge. Da inizio giugno, quando l’intero progetto è stato presentato con una grande festa sul Naviglio Grande di Milano, grazie alla collaborazione con Parley for the Oceans l’iniziativa si è svolta in tredici tappe e ha ripulito un totale di 558.622 metri quadrati di coste.

Sono stati 512 i volontari impegnati, che hanno raccolto ben 666,4kg di plastica. A questi si devono aggiungere anche i 200kg di plastica raccolti in soli 4 giorni grazie alla Pay with Plastic nell’apposita plastic machine in Ripa di Porta Ticinese a Milano.

L’ultimo appuntamento sarà quello di sabato 21 settembre a Milano Linate, dove Corona allestirà una vera e propria chill out area per tutti gli spettatori, in cui rilassarsi e vivere insieme i momenti più emozionanti dell’ultimo atto della festa più lunga dell’estate.

A Linate arriverà anche l’Onda, l’installazione d’impatto inaugurata a giugno sul Naviglio e che torna a Milano dopo aver affascinato (e fatto riflettere) tutti gli spettatori del Jova Beach Party nelle varie tappe.