Mecna & Sick Luke insieme nell’album ‘Neverland’, dall’11 ottobre

Dopo la collaborazione nei brani Pazzo di te e Akureyri, il rapper Mecna e il producer Sick Luke pubblicano insieme un intero disco dal titolo Neverland. In pre-save, l’album esce venerdì 11 ottobre in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in CD e vinile per Virgin Records (Universal Music Italia).

L’immaginario alla base del disco inizia a prendere forma dalla creazione della titletrack, il brano più rappresentativo del concept dell’album: l’allusione ad un luogo non reale, non esistente, da esplorare e al tempo stesso in cui rifugiarsi. Un territorio da scoprire in cui gli artisti possano sentirsi liberi di uscire dai propri schemi e dalle proprie consuetudini e fondere insieme linguaggi e universi musicali di riferimento.

Il processo creativo di Neverland ha visto la partecipazione di Valerio Bulla e Alessandro Cianci. Per presentare il progetto, Mecna e Sick Luke saranno dal vivo con Neverland Tour ( biglietti su TicketOne):

7 novembre – Milano , Fabrique

, Fabrique 9 novembre – Napoli , Casa della musica

, Casa della musica 10 novembre – Maglie (LE), Industrie musicali