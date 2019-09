Céline Dion: dal 15 novembre il nuovo album in inglese ‘Courage’

È in pre-order e pre-save digitale dal 18 settembre Courage, il nuovo album di Céline Dion annunciato per il prossimo 15 novembre (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records). Primo album in inglese a sei anni da Loved Me Back to Life, l’atteso progetto tra ballad e up-tempo uscirà nei formati CD, LP e in versione digitale. Ad anticiparlo tre nuovi inediti, già disponibili.

Scritto da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke (‘DallasK’) e prodotto da DallasK, il primo inedito è Imperfections mentre il secondo, Lying Down, è scritto da David Guetta, Giorgio Tuinfort e Sia Furler. Terzo pezzo è la titletrack Courage, uninno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all’inizio di una nuova sfida, scritto da Stephan Moccio, Erik Alcock e Liz Rodrigues.

Nell’album è presente anche il brano Flying On My Own, uscito lo scorso giugno, presentato dal vivo durante l’ultima notte della residency della Dion a Las Vegas. Ad attendere l’artista c’è ora un tour che toccherà oltre cinquanta città tra Stati Uniti e Canada. E l’Europa, per ora, resta a bocca asciutta.