A Ligabue il Premio Pierangelo Bertoli 2019, tutti i riconoscimenti

Va a Luciano Ligabue il Premio Pierangelo Bertoli 2019 che verrà consegnato durante la serata finale di venerdì 18 ottobre (ore 21.00) al Teatro Storchi di Modena. Il Premio Pierangelo Bertoli, indetto dall’Associazione Culturale Montecristo con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di BPER BANCA, va ad artisti che abbiano inciso e pubblicato, nel corso della propria carriera, più di quindici album.

Nella stessa sera il Premio Pierangelo Bertoli “ITALIA D’ORO”sarà assegnato alla PFM (Premiata Forneria Marconi), che in quasi 50 anni di carriera ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale e continua a rappresentare un punto di riferimento.

A Raphael Gualazzi, invece, il Premio Pierangelo Bertoli “A MUSO DURO”, per la capacità di affrontare il suo percorso artistico in modo intellettualmente indipendente. Il Premio Pierangelo Bertoli “PER DIRTI T’AMO” andrà a Enrico Nigiotti, tra i cantautori più interessanti del panorama musicale italiano.

I biglietti per la serata sono in vendita al Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15) – Ingresso € 28,00 platea, € 25,00 palchi, € 23,00 balconata, € 20,00 Prima Galleria, € 15,00 Seconda Galleria. Prevendite online sul sito www.emiliaromagnateatro.com e su Vivaticket. Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021.