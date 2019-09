Eurogames: dal 19 settembre su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin VIDEO

È lo spazio da kolossal di Cinecittà World a ospitare Eurogames, lo show in onda su Canale 5 in prima serata da giovedì 19 settembre. Trecento i concorrenti in gara divisi in trenta squadre per un solo vincitore: questa la formula del programma che riporta sul piccolo schermo il format Jeaux Sans Frontiers.

Alla guida troviamo Ilary Blasi con Alvin mentre a Jury Chechi spetta il compito di supervisionare la regolarità dei giochi insieme a sei arbitri. Per ogni puntata, ciascun paese sfodera una compagine di dieci atleti da una diversa città con l’obiettivo di raggiungere la finalissima.

In campo scendono: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia alla prova in nove giochi, tra prove fisse – come il classico Fil Rouge, il Pallodromo e il Muro dei campioni – e sfide che cambiano di puntata in puntata. Ma alla base di tutto, c’è il divertimento e quello, per davvero, è senza frontiere.

Qui una CLIP VIDEO dalla conferenza stampa.

Previsti anche contenuti inediti sul web tramite l’App Mediaset Play e sui profili sociale. Regia di Lele Biscussi.