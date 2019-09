Alberto Urso: dal 20 settembre in radio e digitale il singolo ‘E poi ti penti’ TESTO

Dal 20 settembre è in radio e digitale E poi ti penti, nuovo singolo del tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo il successo del primo album Solo, torna con un nuovo progetto atteso per l’autunno. A firmare il testo della ballad è Kekko Silvestre dei Modà e proprio lo stesso Urso introduce via IG il brano:

“E poi ti penti è un fantastico regalo che mi ha fatto Kekko Silvestre, un grande artista che ho sempre amato e seguito, ma mai avrei pensato che un giorno avrei cantato un suo pezzo scritto per me! State pronti perché questo è il primo singolo del mio nuovo album che uscirà in autunno e non vedo l’ora di farvelo ascoltare anche in concerto”

Alberto, infatti, si prepara a esibirsi su nove prestigiosi palchi italiani accompagnato dall’orchestra; qui il calendario dei live.

Alberto Urso E poi ti penti TESTO

Penso a te quando mi perdo

dentro il vuoto con lo sguardo,

penso a te mattina presto…

penso a te che sei di un altro…

Non so più che cosa è giusto,

non so più nemmeno se ti ricordi

soltanto il mio nome

o mi pensi anche te…

Era quasi fine maggio

quando è cominciato tutto…

che poi adesso che ci penso,

non me ne ero neanche accorto…

E tu mi guardavi senza…

senza dirmi mai perché…

forse ti stavi anche tu innamorando di me…

Noi…

due anime così diverse

e così uguali noi…

Capaci di dimenticarsi per un giorno e poi…

così romantici da dirsi sempre,

che se di te non me ne frega niente,

comunque tu nel mio destino

ci sarai per sempre…

E non è vero che siam poi così diversi…

e non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti…

e non mi dire che vai via e non resti,

perché so già che tra un minuto torni

piangi e poi ti penti…

Così romantici da dirsi sempre,

che se di te non me ne frega niente,

comunque tu nel mio destino

ci sarai per sempre…

E non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti…

e non mi dire che vai via e non resti,

perché so già che tra un minuto torni e piangi…

e poi ti penti… e poi ti penti…