Un palco per Due, 17 settembre: il live di Joe Bastianich e Simona Molinari

Martedì 17 settembre, alle 23.15 su Rai2, in onda la terza puntata di Un palco per Due, il programma condotto da Carolina Rey, volto di Rai Gulp, e Lorenzo Baglioni, tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018. Lo show prevede un concerto al buio da cui partire per raccontare le storie di due personaggi molto diversi tra loro, coinvolti in una sfida che ne riduce le distanze.

Protagonisti della puntata sono il restaurant man internazionale Joe Bastianich e Simona Molinari, elegante e talentuosa jazzista italiana. Insieme, sullo stesso palco daranno vita ad una serata live inedita, sorprendente e irripetibile nella quale si mettono in gioco, professionalmente e umanamente dividendo il palco con il “collega” che rimarrà misterioso fino all’arrivo in location.

Durante il viaggio, i cantanti si scambieranno messaggi per definire la scaletta e ciascuno di loro sceglierà un “cavallo di battaglia” dal proprio repertorio (Joe Played Guitar per Joe Bastianich, Egocentrica per Simona Molinari) e una cover da eseguire in duetto (Cheek To Cheek di Frank Sinatra per Joe Bastianich e Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini per Simona Molinari).

Un palco per Due è il nuovo format firmato da Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister in collaborazione con Fiat e Lavazza. Da un’idea di Maurizio Monti con la produzione di Giovanni Amico per Twister e Daniele Petirro per Showlab con la consulenza musicale del maestro Valeriano Chiaravalle.