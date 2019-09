‘Quello che vorrei’: nuovo singolo per gli Easy Funk VIDEO

Quello che vorrei è il titolo del nuovo singolo degli Easy Funk, dal 13 settembre in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store. Brano dal sound elettro funk, il pezzo denuncia le attuali condizioni climatiche, tema per altro molto caro e molto enfatizzato dai media negli ultimi tempi grazie alla giovane Greta Thunberg.

Dal surriscaldamento globale all’inquinamento, pasando per l guerra per l’oro nero: il videoclip firmato da Leoluca Iacoviello, illustra, con gli occhi di bambino, lo scenario descritto nel testo della canzone. “Abbiamo scelto di volgere in musica la tematica delle attuali condizioni climatiche perché è un argomento che ci sta molto a cuore” commenta il collettivo “la viviamo tutti i giorni da vicino e riguarda tutti, nessuno escluso”.

Aggiunge il regista: “Nonostante venga rappresentato uno scenario apocalittico, alla fine si intravede un messaggio di speranza. Resta in ogni caso una grande e sola domanda ancora oggi senza risposta: che mondo lasciamo ai nostri figli?”.