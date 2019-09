Brunori SAS: dal 19 settembre il nuovo singolo, a marzo 2020 il tour DATE

Arriva in digitale il 19 settembre e in radio il 20 Al di là dell’amore, nuovo singolo di Brunori SAS (Island Records) in uscita a quasi tre anni dall’album A casa tutto bene. Il nuovo brano è un canto a tre voci che parte da una riflessione sociale e si interroga su Bene e Male, o meglio su ciò che reputiamo tale.

Nel testo si alternano stati d’animo differenti: le strofe rappresentano il disincanto, il sarcasmo spazientito, l’amarezza e il rimpianto. Nei ritornelli, invece, emerge la voce di una saggezza antica “che invita alla riflessione, al prendere distanza senza distacco, a guardare le cose da una prospettiva più ampia, panoramica, un invito a lavorare anzitutto su se stessi piuttosto che limitarsi a scagliare ogni volta la prima pietra.”

L’esortazione finale, poi, “si libra sopra i versi precedenti come una specie di preghiera laica.

L’uscita del singolo è anche l’occasione per annunciare il Brunori SAS Tour 2020, in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia:

3 marzo – Jesolo (VE), PalaInvent

7 marzo – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 13 marzo – Assago (MI), Mediolanum Forum

(MI), Mediolanum Forum 15 marzo – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 21 marzo – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 24 marzo – Ancona , PalaPrometeo

27 marzo – Roma , Palazzo Dello Sport

, Palazzo Dello Sport 28 marzo – Napoli , PalaPartenope

, PalaPartenope 3 aprile – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 5 aprile – Reggio Calabria, PalaCalafiore

I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in pre-sale su Spotify dal 17 settembre fino a mercoledì 18 settembre, in prevendita su www.ticketone.it dalle ore 11.00 del 18 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 21 settembre.