We Will Rock You: il musical torna in cartellone, ecco date e cast

Dopo le 56 repliche nelle principali città italiane, We Will Rock You – spettacolo con le canzoni dei Queen per la regia di Michaela Berlini – torna in cartellone a novembre 2019 e per tutto il 2020. Per questa nuova stagione il cast ha due nuovi protagonisti: Martha Rossi sarà Scaramouche mentre Galileo avrà il volto e la voce di Luca Marconi.

Del cast dello scorso anno sono confermati, invece, Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen, di Paolo Barillari nel ruolo del comandante Khashoggi, di Claudio Zanelli nei panni di Brit, di Loredana Fadda nelle vesti di Oz e di Massimiliano Colonna interprete di Pop. Confermatissima la formazione della band.

Ecco, di seguito, le date in programma:

31 ottobre e 1 novembre – Senigallia , Teatro La Fenice

, Teatro La Fenice 5 novembre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 8 novembre – Bari , Teatro Team

, Teatro Team 11 e 13 novembre – Genova , Politeama Genovese

, Politeama Genovese 21 novembre – Parma , Teatro Regio

, Teatro Regio 30 novembre – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 10 e 11 dicembre – Lugano , LAC Lugano

, LAC Lugano 14 dicembre – Brescia , Gran Teatro Morato

, Gran Teatro Morato 21 dicembre – Sanremo , Teatro Ariston

, Teatro Ariston 10 gennaio – Varese , Teatro Openjobmetis

, Teatro Openjobmetis 17 gennaio – Legnano , Teatro Galleria

, Teatro Galleria 24 e 25 gennaio – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo dal 28 gennaio al 2 febbraio – Roma , Teatro Brancaccio

dal 7 al 9 febbraio – Firenze , Teatro Verdi

12 febbraio – Cosenza , Teatro Rendano

14 febbraio – Catania , Teatro Metropolitan

18 e 19 febbraio – Ascoli Piceno , Teatro Ventidio Basso

dal 25 febbraio all’1 marzo – Mestre , Teatro Toniolo

4 e 5 marzo – Vicenza , Teatro Comunale

dal 12 al 15 e dal 18 al 22 marzo – Milano, Teatro Ciak

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone.it, Vivaticket.it, Ticketmaster.it e sui siti dei singoli teatri.

ALTRE INFO

Il produttore esecutivo è Cristina Trotta. Le coreografie dinamiche e moderne sono di Gail Richardson. La scenografia di Colin Mayes. La direzione artistica e il vocal coaching di Valentina Ferrari, la direzione musicale di Riccardo Di Paola, la direzione vocale di Antonio Torella.

Il nuovo disegno luci è di Francesco Vignati; Luca Colombo è il sound designer e il sound engineer. I costumi sono affidati alle abili mani di Nunzia Aceto e il trucco alla creatività di Maurizio Roveron.