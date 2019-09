Melaverde, 15 settembre: al via la nuova edizione con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto

[CS] Domenica 15 settembre, alle ore 12.00, prende il via su Canale 5 la ventiduesima edizione di Melaverde. Dopo il successo della scorsa stagione, con picchi di oltre 2.500.000 spettatori e il 17% di share, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding tornano a raccontare la biodiversità, l’agricoltura e la natura del nostro paese.

In questo primo appuntamento, Ellen Hidding si trova nella campagna lodigiana per ripercorrere la storia di Erbolario, azienda eccellenza del made in Italy che non ha mai perso la sua vocazione artigianale e familiare.

Vincenzo Venuto, invece, raggiunge il Parco Nazionale d’Abruzzo, a Pescasseroli, alla scoperta del territorio e dei dolci più tipici della tradizione.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, appuntamento con Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.