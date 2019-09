Domenica In, 15 settembre: anticipazioni e ospiti nel salotto di Mara Venier

Mara Venier torna a intrattenere il pubblico della domenica pomeriggio alla guida del salotto pomeridiano di Rai 1. Riparte infatti il 15 settembre l’appuntamento con Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dalle 14 alle 17.20 circa.

Tanti gli ospiti della prima puntata, a partire da Amadeus, il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo: spazio, quindi, alla musica, alla sua carriera e ai suoi progetti per il Festival. E da zia Mara torna Romina Power, che questa estate è diventata nonna per la seconda volta.

Dal mondo della fiction arrivano Daniele Liotti e Rocío Muňoz Morales, fra gli attori protagonisti di Un passo dal cielo, mentre ospite musicale è Arisa – che ripercorre le tappe della sua evoluzione artistica e dei tanti cambi di look.

Presente anche Giulia De Lellis per parlare del suo libro e di come si possa superare un tradimento amoroso. Orietta Berti, infine, sarà per Mara Venier un’opinionista davvero speciale, che interverrà in diversi momenti del programma con la sua energia e la sua simpatia.