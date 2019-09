Nek: in radio il singolo ‘Cosa ci ha fatto l’amore’ VIDEO & TESTO

Da venerdì 13 settembre è in radio Cosa ci ha fatto l’amore, nuovo singolo di Nek dal suo ultimo album di inediti Il mio gioco preferito – parte prima (distribuito da Warner Music Italy). Un’emozionante e intensa ballad dal sound incalzante. A volte dopo anni di lontananza, l’amore può essere ritrovato, perché l’amore rimane l’unico caos che si è disposti a sopportare: questo è il concetto su cui si basa il brano, brano scritto da Nek, Davide Simonetta e Alex Andrea “RAIGE” Vella.

Filippo Neviani torna in concerto con un imperdibile appuntamento all’Arena di Verona che dà ufficialmente il via al suo tour europeo di oltre 30 date che porterà Nek nel vecchio continente prima di suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di appuntamenti live fino al 2020.

Nek Cosa ci ha fatto l’amore TESTO

Mi sono ritrovato qui

Quanto tempo che è passato

Fingevo non fosse così

Poi il dolore mi ha cambiato

A te è bastata un’ora

Sei tu quella sicura

Perché restare in piedi a volta fa paura

E tu lo ripetevi sempre

Devi imparare a camminare

Ma chi è come me non sceglie

Corre per dimenticare

E da tutto fino in fondo

Fino all’ultimo secondo

Perché d’amore non si muore sai

Si muore senza

Io che sogno ad occhi aperti

Tu che invece ti nascondi

Amore mio ti aspetto ancora

Se mi dice che ritorni

Perché la vita è un po’ una stronza

Ma ci ha resi forti

Ci saranno ancora giorni certi, giorni

Per dirsi che va tutto bene

Anche quando non va bene niente

Io che mi verso del vino

Mentre tu balli in mutande

Cosa ci ha fatto l’amore

Ci ha fatto giurare per sempre

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Chiederti, “Va tutto bene?”

Anche quando non è più importante

Sorridere senza un motivo

Provare anche a farmi da parte

Cosa ci ha fatto l’amore

E quanto coraggio ci serve

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Ci siamo ritrovati qui

Una casa da disfare

Vecchie scatole e routine

Insomma niente di speciale

Chissà se abbiamo detto tutto

O se il silenzio vale il doppio

Perché d’amore non si muore sai

Si muore senza

Tu che dici, “Mi dispiace”

Io che so di è la colpa

Amore mio ti aspetto ancora

Come la prima volta

Perché la vita è un po’ una stronza

Ma a noi non tocca

Ci saranno ancora giorni certi, giorni

Per dirsi che va tutto bene

Anche quando non va bene niente

Io che mi verso del vino

Mentre tu balli in mutande

Cosa ci ha fatto l’amore

Ci ha fatto giurare per sempre

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Chiederti, “Va tutto bene?”

Anche quando non è più importante

Sorridere senza un motivo

Provare anche a farmi da parte

Cosa ci ha fatto l’amore

E quanto coraggio ci serve

Guarda che casino ma sarà bellissimo

Sarà bellissimo

Sarà bellissimo

Sono disposto a rifare

Gli errori che ho fatto con te

E il tempo ti insegna a lasciare

Ma mai a perdere

Cosa ci ha fatto l’amore

Ci ha fatto sperare per sempre

Guarda che casino ma sarà bellissimo con te