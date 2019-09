AirPlay radio: Elodie terza, Emma e Jovanotti più alte new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 37.2019 (dal 6 al 12 settembre 2019) che vede al primo posto Señorita di Shawn Mendes & Camila Cabello (+1) seguita da Heaven di Avicii (+2) e Margarita di Elodie & Marracash (-2). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Beautiful People di Ed Sheeran (quarto, +2) che precede Piece of Your Heart di Meduza (stabile al quinto posto), Loco Contigo di Dj Snake (sesto, +1) e Io sono bella di Emma (nuova entrata al settimo posto). Completano la Top Ten Senza pensieri di Fabio Rovazzi (stabile in ottava posizione), Dove e quando di Benji & Fede (stabili in nona posizione) e Maradona y Pelé dei Thegiornalisti (decimi, +1).

Le più alte nuove entrate sono: Io sono bella di Emma (7°), Prima che diventi giorno di Jovanotti (17°) e All The Good Girls Go To Hell di Billie Eilish (48°). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].