Måneskin: dal 13 settembre il singolo ‘Le parole lontane’ VIDEO & TESTO

Dal 13 settembre è in radio Le parole lontane, il nuovo singolo in italiano dei Måneskin già certificato disco d’oro, estratto da Il ballo della vita. Il brano è accompagnato dal videoclip, ideato dai Måneskin con la regia di Giacomo Triglia, che vede tornare protagonista Marlena, la figura femminile che nel progetto della band incarna la libertà di espressione e l’ispirazione artistica.

Al centro del singolo è la separazione di Marlena che scenicamente è raccontata attraverso l’avvicinamento e l’unione a Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, per poi allontanarsi. La band porta in radio il singolo alla vigilia della data che chiude il lungo viaggio live de Il ballo della vita tour, il cui ultimo show va in scena sabato 14 settembre 2019 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI).

Måneskin Le parole lontane TESTO

Come l’aria mi respirerai

Il giorno che ti nasconderò

Dentro frasi che non sentirai

Che l’errore tuo è stato amarmi

Come se domani il mondo fosse uguale

A com’era ieri

Ma adesso lasciami credere che questo sia reale

Che sento l’ansia che sale

Bevo le lacrime amare

Ti prego lasciami perdere

Dentro l’acqua del mare

Che le parole lontane

Giuro te le voglio urlare

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana da me

Il tempo brucerà tutti i fogli che

Parlan di te, piangerai con me

Sotto il sole poi diluvierà

Per portare via le parole forse inutili

Canteremo insieme ma restando muti

Ma adesso portami a casa che mi spaventa l’inverno

Le gambe stanno cedendo

Non vedi che ho troppo freddo

Marlena portami a casa che il tuo sorriso è stupendo

Ma sai se adesso ti perdo

Non vedo neanche più a un metro

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me, yeah

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana da me

Come l’aria mi respirerai

Il giorno che ti nasconderò

Dentro frasi che non sentirai