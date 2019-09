Buon compleanno Mimì: il 21 settembre il concerto a Milano, tutti gli ospiti

[CS] Il 21 settembre, alle ore 20:45, presso il Teatro Nuovo di Milano, torna Buon compleanno Mimì, spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto e Leda Bertè, con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani e Giancarlo Del Duca.

Buon compleanno Mimì, giunto alla settima edizione, sarà una serata di festa per celebrare l’arte unica e indimenticabile di Mia Martini, raffinata e intensa artista, riconosciuta come una delle voci più belle, importanti e significative della musica italiana.

Durante la serata, presentata da Luisa Corna, si esibiranno grandi artisti del panorama italiano: Michele Placido, Rita Pavone, Giordana Angi, Tricarico, Syria, Silvia Salemi, Giulia Luzi, Luna Vincenti, Pierdavide Carone e i Dear Jack, Valerio Scanu, Mariella Nava, Alessio Bernabei, le Deva e Martina Attili. Ci sarà la partecipazione anche di Dario Gay, Valeria Crescenzi e Olivia Bertè.

Ciascuno canterà o reciterà un brano di Mia Martini e racconterà aneddoti e ricordi della grande interprete rimasta nei cuori di tutti. Si esibiranno in un medley i giovani artisti dell’Associazione Culturale Minuetto e, infine, Michele Mirenna, Valentina Borchi e Francesca Lota’ proclamati il 1 Settembre scorso vincitori del Quinto Premio Mimì Sarà rispettivamente per le categorie inediti, cover ed over.

Sempre in quell’occasione, grazie a un sodalizio musicale tra il Premio Mimì Sarà e il Premio Donida, un rappresentante del Premio Donida ha scelto 2 finalisti che accederanno in automatico alla finale del Premio Donida che si svolgerà il 30 ottobre 2019 a Milano.

Nel corso della serata di Buon compleanno Mimí del 21 Settembre Raffaele Moretti e Gara, due artisti dell’Associazione Minuetto, presenteranno un brano dei loro rispettivi album in uscita.

Racconti, immagini esclusive della vita privata e pubblica di Mimì e coreografie eseguite su alcuni suoi brani arricchiranno lo spettacolo, il tutto accompagnato dalla Mimí Sarà Band (Andrea Tedaldi alla batteria, Raffaele Matteucci al basso, Filippo Morini alle tastiere, Giuseppe Garavani e Daniel Zanaboni alle chitarre elettriche ed acustiche).

I biglietti sono in vendita su TicketOne e presso il Teatro Nuovo (Prezzi a partire da 20€); u proventi dello spettacolo saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà.