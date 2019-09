Shire Music Festival: a Crema dodici ore di musica non stop PROGRAMMA

Va in scena sabato 14 settembre a Crema (CR) presso il podere di Ombrianello la quinta edizione di Shire Music Festival, il “One Day Festival” più grande del Nord Italia. Assoluta protagonista sarà la musica a 360 gradi con due grandi palchi per oltre 12 ore di musica non stop, dalle primissime ore del pomeriggio e fino alla mezzanotte.

Ccompletata la line up internazionale con l’annuncio della partecipazione di Gammer e Rudeejay per il Mainstage (riservato alla musica EDM, dance ed elettronica) e di Boro Boro, Nayt e Trigno per lo stage Groove dedicato alla Musica hip hop.

“Shire Music Festival – dichiara Marco Gruppi – è una realtà che unisce la grande passione per la musica di giovani professionisti rigorosamente under 30 con un ottimo bagaglio culturale e professionale alle spalle. Crediamo molto nel valore esperienziale la vocazione di Shire vuole essere quella di essere uno dei Festival più belli da vivere proprio in qualità d’esperienza, del resto è proprio la fruizione esperienziale a fare la differenza oggigiorno.

La kermesse non vuole essere solo una manifestazione musicale di alta qualità ma si configura a pieno titolo come un volano per lo sviluppo turistico, artistico e culturale dell’intero territorio circostante”. Tra le novità 2019 c’è il progetto Acqua Wami (Water with a mission): per ogni bottiglietta acquistata sarà possibile donare 100 litri di acqua potabile dandone così accesso a coloro che ne hanno veramente bisogno.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ecco il calendario completo con le performance dei due palchi nel dettaglio:

MAINSTAGE

12:00 – 13:00 – CONTEST SHIRE WINNER

13:00 – 13:50 – FELLOWS

13:50 – 14:40 – THE S

14:40 – 15:30 – DASKO

15:30 – 16:20 – NEXTARS

16:20 – 17:10 – SLVR

17:10 – 18:00 – RUDEEJAY

18:00 – 19:00 – ODDPROPHET

19:00 – 20:00 – SPAG HEDDY

20:00 – 21:00 – ZONDERLING

21:00 – 22:00 – BROHUG

22:00 – 23:00 – GAMMER

23:00 – 24:00 – DA TWEEKAZ

GROOVE STAGE

16:00 – 17:30 – SUPPORT ACTS

17:30 – 18:00 – TRIGNO

18:00 – 18:45 – BORO BORO

18:45 – 19:30 – TORMENTO

19:30 – 20:00 – JAKE LA FURIA

20:00 – 21:00 – TEDUA

21:00 – 22:00 – NAYT

22:00 – 23:00 – BIG FISH

23:00 – 23:20 – BILLBOARD DJ SET CONTEST

ALTRE INFO

Per raggiungere Crema è stato messo a disposizione un servizio bus in partenza dalle principali città come Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Piacenza e molte altre. Per facilitare l’accesso ai visitatori sarà attivo un servizio navetta da e per la stazione ferroviaria di Crema verso la location del Festival per l’intera durata della manifestazione.

I biglietti per l’edizione 2019 dello Shire Music Festival sono disponibili online sul sito dell’evento http://www.shiremusicfestival.com/. Da quest’anno, inoltre, si può vivere la “Shire Full Experience”, che consente agli ospiti di dormire in un hotel sito direttamente nella location della kermesse con parcheggio privato, colazione e Wi – fi gratuito.

La Comfort Vip Zone con delle aree rialzate fronte palco, bagni e accesso al festival riservati, è disponibile a 35€.