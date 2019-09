Green Day: nuovo singolo e album, il 10 giugno 2020 live a Milano INFO

Nuovo singolo, nuovo album e tour: i Green Day tornano (anche in Italia) con Father Of All…, primo brano estratto dal prossimo omonimo album in uscita il 17 febbraio 2020. In occasione della pubblicazione, la rock band ha annunciato anche un tour negli stadi con i Fall Out Boy e i Weezer, The Hella Mega Tour presentato da Harley-Davidson.

Al via il 13 giugno da Parigi, la torunée toccherà moltissime città in Europa e in Nord America e a questi impegni i Green Day aggiungono anche alcuni appuntamenti live da soli. Il pubblico italiano non rimarrà all’asciutto: la band sarà all’Ippodromo Snai di Milano il 10 giugno 2020.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per la data italiana sono disponibili in anteprima per i possessori di Carta American Express dalle 10.00 di martedì 17 settembre su https://www.ticketmaster.it/americanexpress mentre gli iscritti a MyLiveNation hanno accesso alla pre-sale dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre su Live Nation (entrambe le pre-sale hanno termine alle 17 di giovedì 19). La messa in vendita generale apre alle 10.00 di venerdì 20 settembre su TicketMaster, TicketOne e nei punti vendita autorizzati.