Live – Non è la D’Urso: nel promo la conduttrice diventa Wonder Barbara

La nuova stagione tv è in partenza e Mediaset schiera uno dei suoi volti di punti. Da lunedì 9 settembre, infatti, Barbara d’Urso diventa Wonder Barbara, nella clip promo che annuncia la seconda edizione di Live – Non è la D’Urso. Lo show, seguitissimo nella scorsa primavera, torna in onda in prime time su Canale 5 domenica 15 settembre.

Protagonista dello spot, Barbara d’Urso si trasforma in una supereroina alla wonder woman, in una serie di imprese che sorprendono tutti i passanti. Lo slogan? “Impossibile non fermarsi a guardare!“. L’auditel è avvisato.