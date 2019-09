James Arthur live al Fabrique di Milano il 12 febbraio 2020 INFO

James Arthur, cantautore pop inglese, arriva in Italia con una data esclusiva mercoledì 12 febbraio 2020 al Fabrique di Milano. Nato nel 1988 a Middlesbrough, Arthur ha debuttato nel novembre 2013 con l’album che porta il suo nome, caratterizzato dal crossover dei generi pop, hip-hop, rhythm and blues.

È del 2016 Back from the Edge, suo secondo album in studio dell’artista, certificato triplo disco di platino, anticipato dalla hit globale Say You Won’t Let Go che conquista più di 1 miliardo di stream su Spotify e quasi 1 miliardo di video views su Youtube.

Da venerdì 30 agosto è in radio la nuova hit Falling Like The Stars scritta in collaborazione con Jamie Grey e Anders Hojer, che racconta lo strazio dovuto alla perdita di una persona cara, unito all’incertezza del suo ritorno. L’emozionante e intensa ballad rappresenta al meglio lo stile inconfondibile del cantautore inglese.

I biglietti per il live milanese sono disponibili su ticketone.it da venerdì 13 settembre dalle ore 11.00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate da lunedì 16 settembre a partire dalle ore 11.00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.